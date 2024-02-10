ترخيص 34447 مركبة خلال يناير 2024

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، عن شهر يناير 2024 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 34447 مركبة.

وهذا يعنى انخفاض عن شهر ديسمبر السابق بنحو 500 مركبة، كما أكد تقرير يناير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2606 مركبة موديل 2020 و4281 مركبة موديل 2021 و7510 مركبة موديل 2022 و8231 مركبة موديل 2023 و11819 مركبة موديل 2024.

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيرو والتي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 11384 سيارة ملاكي- زيادة عن شهر ديسمبر بنحو 683 سيارة- من بينها 402 سيارة موديل 2020 و216 سيارة موديل 2021 و605 سيارة موديل 2022 و2947 سيارات موديل 2023 و7214 موديل 2024.

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي الاعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 20583– انخفاض عدد الدراجات الآلية بعدد851 عن شهر ديسمبر- من بينها 2204 موديل 2020 و3888 موديل 2021 و6383 دراجة موديل 2022 و4735 دراجة نارية موديل 2023، و3373 دراجه نارية موديل 2024.

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1493- بانخفاض بلغ نحو 190 سيارة نقل - من بينها 90 سيارة نقل موديل 2021 و306موديل 2022 و252 سيارة نقل موديل 2023 و 845 سيارة موديل 2024.