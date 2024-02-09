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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أمريكا وإسرائيل تبحثان جهود تحقيق الاستقرار بالضفة الغربية وزيادة المساعدات

لويد أوستن
لويد أوستن
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أجرى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الجمعة، ناقشا خلاله التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة والحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في القطاع وجهود تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية.

وأكد أوستن، في بيان نشرته وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ عبر موقعها الإلكتروني، على ضرورة حماية المدنيين بينما تقوم إسرائيل بهجماتها ضد حماس.

وتطرق الوزيران أيضًا إلى رد الولايات المتحدة على الهجمات التي تشنها ميليشيات الحوثي المتحالفة مع إيران ضد القوات الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ دولية حثيثة لوقف التصعيد في غزة وتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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