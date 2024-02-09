اقرأ غدًا في «البوابة».. مصر ردا على تصريحات بايدن عن المساعدات: معبر رفح من جانبنا مفتوح دون قيود

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 10 فبراير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مصر ردا على تصريحات بايدن عن المساعدات: معبر رفح من جانبنا مفتوح دون قيود

توافق مصرى- أمريكى بشأن التوصل لتهدئة فى قطاع غزة ووقف إطلاق النار

%80 من المساعدات التى تصل غزة مقدمة من مصر.. ونسهل زيارات المسئولين الأمميين للقطاع

كيم يحذر كوريا الجنوبية: القضاء التام فى حال أى عدوان

حرب غزة.. غارات على رفح.. وبايدن يعتبر الرد الإسرائيلى «مفرط»

الاحتلال الإسرائيلى يسرق 350جثمانا من قطاع غزة

نيكاراجوا تطلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيونى فى محكمة العدل

الأمم المتحدة: تدمير البنية لإنشاء منطقة عازلة على حدود غزة جريمة حرب

نهاية الخلاف.. زيلينسكى يطيح بقائد الجيش.. والكرملين: لن يغير مسار الصراع

سيناريو واحد لغزو بولندا.. بوتين: هزيمة روسيا فى أوكرانيا مستحيلة