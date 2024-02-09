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الجمعة 09 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الشباب يهنئ لاعب منتخب مصر للتايكوندو بتأهله لدورة الألعاب البارالمبية

لاعب منتخب مصر
لاعب منتخب مصر
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تقدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعب منتخب مصر الباراليمبى للتايكوندو عبدالرحمن محمود عبدالرازق فرج يحجز بطاقة التأهل لدورة الألعاب الباراليمبية باريس 2024.


تأهل لاعب منتخب مصر البارالمبي للتايكوندو إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس، بعد فوزه بالمركز الأول فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لباريس فى وزن تحت 70 كجم (تصنيف K-44).


وذكر وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضيين بصورة غير مسبوقة خاصة الأبطال البارالمبيين ، من خلال توفير كافة سُبل النجاح، وانعكس ذلك على نظرة الاتحادات الدولية للرياضة بمصر، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

 

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