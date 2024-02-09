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الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

غدًا.. انطلاق الفصل الدراسي الثاني بعدد من مدارس المحافظات

مدارس
مدارس
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ينطلق الفصل الدراسي الثاني بعدد من مدارس المحافظات غدًا السبت وتنتظم الدراسة الأحد، وتستمر  حتى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

وبحسب الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤، وقررت الوزارة بدء امتحانات الثانوية العامة 2024، 22 يونيو المقبل. 
وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

وهذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

ويشار إلى أن  امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

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