اختتام قافلة "معا نستطيع" لتعزيز قيم الولاء والانتماء لأبناء شمال سيناء

اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء أمس الخميس تسيير قافلة "معا نستطيع"؛ لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدمج أبناء شمال سيناء، وذلك بالمناطق النائية الأكثر احتياجا.

وعقدت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من خلال الإدارات التعليمية لقاءات تثقيفية وترفيهية وتعليمية لمدة 5 أيام، وتنفيذ الأنشطة المختلفة، والمواد الثقافية بالأماكن المستهدفة.

وتم تقديم برنامج متكامل يشمل مهارات، وندوات تثقيفية وطنية، وعرض أفلام تثقيفية، وندوات تعليمية، وترفيهية، بجانب اكتشاف قدرات الطلاب فى الأنشطة المختلفة)

وتضمن البرنامج حضور الطلاب طابور الصباح ومحاضرات تعليمية على مدار الخمس أيام عن المواد الاساسية (لغة عربية، رياضيات، دراسات اجتماعية، علوم، تربية دينية، تربية وطنية).

كما تم تنفيذ النشاط الریاضی، وذلك وفقاً لبرنامج تم إعداده من قبل توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية؛ لتحقيق الاستفادة البدنية من خلال بعض الألعاب والتمارين الرياضية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الفنية والموسيقية.

وجرى تنظيم محاضرات تثقيفية وعروض تعليمية تخللها بعض الشروحات لتنمية الوعى الوطنى وتنمية الولاء والانتماء وعرض الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق التنمية داخل المحافظة وخارجها، وعرض للمشروعات القومية.