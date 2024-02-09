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الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"صحة غزة": ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي لـ27947 شهيدا و67459 مصابا

غزة
غزة
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كشفت وزارة الصحة بقطاع غزة، اليوم الجمعة، عن التقرير اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المستمر لليوم الـ 126 على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في بيان رسمي، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهيد و 142 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة: "مازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأشارت إلي إن حصيلة العدوان الصهيوني ارتفعت الى 27947 شهيد و 67459 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

       

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ضحايا العدوان الإسرائيلي عدوان الإسرائيلي