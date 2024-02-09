المركز الثقافي بطنطا يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

احتفل المركز الثقافي بطنطا بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، بعروض متنوعة للموسيقى العربية، قدمت ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بعدة محافظات في إطار احتفالات وزارة الثقافة بهذه المناسبة الدينية.

وللمرة الأولى أحيا الحفل فرقتا طنطا ومحمد فوزي للموسيقى العربية وسط حضور وتفاعل جماهيري غفير، وتنوعت فقرات الحفل بتقديم فرقة محمد فوزي للموسيقى بقيادة المايسترو محمد الحداد باقة من الابتهالات والأغاني الدينية منها النبي الأمي، مصطفى، يارسول الله أجرنا، محمد يا رسول الله، لأجل النبي، الرضا والنور، واختتمت فقرات الجزء الأول من الحفل بابتهالات دينية.

وقدمت فرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد حسين الجزء الثاني من الحفل بغناء جماعي: ليلة الإسراء، هجرة الرسول، ميدلي الشيماء، محمد رسول الله، روضة الهادي، نبينا هادينا، مدد يا نبي، وغيرها.

نظم الحفل بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وشهد حضور كوكبة من المثقفين والفنانين ورموز المجتمع المدني بمحافظة الغربية.

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