كيس شيبسي السبب.. إصابة طفلين بحالة تسمم بقرية في الفيوم

استقبلت مستشفى الفيوم العام، طفلين، يقيمان بناحية قرية سيلا، بدائرة مركز الفيوم، مصابين بـ«حالة إعياء وقيئ»، ادعاء تناول شيبسي.

وفي التفاصيل، تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مامؤر مركز شرطة الفيوم، يفيد بتسمم طفلين ادعاء تناول شيبسي.

وبالفحص، تبين وصول كل من «م .ك » 9سنوات، وشقيقه" " ح . ك " 11 سنه لمستشفى الفيوم العام ويقيم بناحية قرية سيلا، بدائرة القسم، مصابين «حالة إعياء وقيئ»، ادعاء تناول شيبسي.

وبالانتقال والفحص تبين من تحريات المباحث أن الأب اشترى منذ فترة كبيرة كيس شيبسي ولم يقترب منه أحد، وحين تناوله الأطفال صباح اليوم الجمعة، أصيبوا بحالة إعياء شديدة تطلبت نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وتبين من التحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

وتم تحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.