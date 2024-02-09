"الإصلاح والنهضة": قرارات الحماية الاجتماعية تعكس انحياز السيسي للمواطن

قال هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن قرارات الرئيس السيسي، بشأن الحماية الاجتماعية، تعكس انحياز الرئيس السيسي للمواطن والفئات الأكثر احتياجا وإحساس القيادة السياسية بالمواطن، في ظل الأزمة التي تمر بها المنطقة بشكل عام ومصر بالتبعية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن التحركات التي أسهمت بها الدولة المصرية قوية وتأتي انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة وستكون كفيلة بأن نصل لبر الأمان، ولكنها تحتاج إلى حذر شديد وحكمة.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أننا نأمل من التجار الوطنيين الوقوف بجانب الدولة، وأن يحارب الكل في مجاله، "مصلحتنا كلنا في وجود دولة قوية".

وحول التقشف الحكومي، واصل: "دور الجميع أن نتشارك في كل ما يخص الدولة، وما قررته الدولة مهم جدا، لتغطية الموارد التي تم صرفها على كل تلك البنود التي تضمنتها حزمة القرارات الاجتماعية".