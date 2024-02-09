احذر تناول الطعام خلال مشاهدة التلفاز

يعتاد الكثير من الأشخاص على تناول الطعام خلال مشاهدة الماتش أوالمسلسل وهو من العادات السيئة التي تسبب مشاكل صحية وأضرار السمنة وزيادة الوزن.

ومعروف أن مشاهدة التلفاز أثناء تناول وجبات الطعام يقلل معدل الأيض ويبطأ حرق الدهون، ويسبب مشاكل بالهضم ويعمل على تناول كمية كبيرة من المأكولات دون شعور بالشبع مما يؤدي إلى زيادة بالوزن .

ويجب الاستماع إلى التلفزيون أو الإمساك بالهاتف بعيد عن أوقات تناول الوجبات حتى لا يثير انتباهك وتركيزك بعيد عن الطعام، وبالتالي تأكل دون وعي وتدخل في حالة من التنويم الإيحائي دون شعور.

وكشفت دراسة أمريكية حديثة، أن أفراد العائلة التي تتناول وجباتها أمام التلفاز يقل استمتاعها بشهية الطعام.

وقام فريق البحث بتسجيلات مصورة لـ120 أسرة لديها أطفال في أعمار ما بين ستة أعوام و12 عاما.

وقيم الباحثون مدى توافر الفيتامينات والمعادن الصحية في الوجبات ذاتها وما إذا كانت الأسر تشاهد التلفزيون أثناء تناول الطعام أم لا وأجواء تناول الوجبة.

وقالو إن أطفال العائلات التي تحب سماع التلفزيون أثناء الوجبات أكثر إصابة لزيادة الوزن أو السمنة عن أطفال الأسر التي لا تشاهد التلفزيون أثناء تناول الطعام.