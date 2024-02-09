أسعار الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

الجمعة 09/فبراير/2024 - 09:21 ص

استقر سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، في البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم عند نحو 30.90 جنيه في ( مصرف أبو ظبي الإسلامي).

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري بداية اليوم 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، استقر سعر الدولار اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد حوالي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي بداية تداولات اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني بداية اليوم 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.