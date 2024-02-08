جامعة المنوفية تستضيف بطولة المصارعة للجامعات المصرية

استضافت جامعة المنوفية، بطولة المصارعة للجامعات المصرية، الذي ينظمها الإتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة المنوفية، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي الـ51 للجامعات المصرية والمعاهد العليا خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الحالي.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد المصري للجامعات المصرية، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات المصرية، الدكتور عرفه سلامه سكرتير عام الاتحاد المصري للجامعات المصرية.

وحضر افتتاح البطولة الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، واللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

أكد الدكتور أحمد القاصد علي أهمية ممارسة الطلاب الأنشطة الرياضي التي تساهم في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب بعيدًا عن الأفكار الهدامة من خلال إتاحة الظروف المواتية لاكتشاف وتطوير مواهبهم، وتدريبهم على العمل الهادف وتحمل المسئولية، مشيرا إلي أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خطط الأنشطة الطلابية الرياضية، والفنية والثقافية والإجتماعية خلال العام الدراسي، بالإضافة إلى الإستمرار في تنمية الوعي القومي لطلاب الجامعة ودعم المبتكرين، والطلاب وذوي الهمم من أصحاب المواهب الرياضية والفنية؛ والإستفادة من طاقات الطلاب في ممارسة ألانشطة المختلفة وخدمة المجتمع.

وقد شارك في البطولة 23 جامعة وهم جامعة الأزهر (12) لاعب وجامعة القاهرة (8) لاعبين وجامعة الإسكندرية (12) لاعب وجامعة عين شمس (4) لاعبين وجامعة أسيوط (6) لاعب وجامعة طنطا (11) لاعب وجامعة المنصورة (8) لاعبين وجامعة حلوان (10) لاعبين ووزارة التعليم العالي (9) لاعبين وجامعة المنوفية (4) لاعبين وجامعة قناة السويس (4) لاعبين وبنها لاعبان وكفر الشيخ (8) لاعبين وبورسعيد والسويس لاعب واحد لكل منهما والأكاديمية العربية للعلوم لاعبان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والجامعة المصرية الروسية لاعب واحد لكل منهما وجامعة المستقبل (3) لاعبين والجامعة اليابانية وجامعة فاروس والعلمين الدولية لاعب واحد لكل منهم وجامعة مدينة السادات (5) لاعبين

وتقام البطولة تحت إشراف بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب والكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي والكابتن معتز صادق مشرف النشاط والحكم الدولي للمصارعة.

وأسفرت نتائج المنافسات عن التالي:

فى وزن 97 كجم، جاء في المركز الأول الطالب عماد أشرف عبد اللطيف جامعة الإسكندرية، المركز الثاني الطالب محمد مصطفى الشامي جامعة المنوفية المركز الثالث الطالب محمد عبد ربه علي من التعليم العالي.

وفي وزن 130 كجم، حصل الطالب عمرو رمضان جمعه من الأكاديمية العربية على المركز الأول، وحصل الطالب أحمد جمال السعيد من جامعة قناة السويس على المركز الثاني، وحصل الطالب سامي محمد فتحي من جامعة الإسكندرية إلى المركز الثالث، والطالب ابو بكر السيد جاد المولي من جامعة المنوفية.

وفي وزن 72 كجم، حصل الطالب عبد الله سامح حنفي من جامعة عبد شمس على المركز الأول، وجاء الطالب أحمد صادق عرفات جامعة قناة السويس بالمركز الثاني، وحصل الطالب أنس أشرف عبد السميع جامعة الإسكندرية على المركز الثالث وفارس هاني عبد الله جامعة طنطا بالمركز الثالث مكرر.

أما فى وزن 77 كجم، فاز الطالب عمر عصام السيد من العلمين الدولية على المركز الأول،

ومحمد نصر سالم جامعة حلوان على المركز الثاني وعبد الرحمن خالد أبو العلا بالمركز الثالث وشوقي أشرف علي جامعة المنوفية

اما وزن 82 كجم..جاء الطالب محمود وليد عبد الفتاح بالمركز الأول جامعة الإسكندرية وسعيد محمد ابو كامل بالمركز الثاني جامعة مدينة السادات وفارس أحمد إبراهيم بالمركز الثالث جامعة طنطا وعبد الرحمن شعبان اللقاني بالمركز الثالث مكرر جامعة الإسكندرية.

بينما وزن 87 كجم.. جاء الطالب فارس محمد غالي جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول وإبراهيم طارق تهامي التعليم العالي بالمركز الثاني وعمر بدر ع الله الأكاديمية العربية بالمركز الثالث وخالد عرفة محمود جامعة الإسكندرية بالمركز الثالث مكرر.

ووزن 55 كجم.. فاز محمد سيد عبد الرسول التعليم العالي بالمركز الأول وطوسون يونس فؤاد جامعة الأزهر بالمركز الثاني ويوسف سيد شعبان جامعة أسيوط بالمركز الثالث ومعاذ محمد عبد المقصود جامعة طنطا بالمركز الثالث مكرر.

ووزن 60 كجم.. فاز محمد السعيد عبد النبي جامعة طنطا بالمركز الأول، ورحيم ابراهيم غالي في المركز الثاني من جامعة كفر الشيخ وحصل الطالب عبد الرحمن أحمد نبوي على المركز الثالث من جامعة المنوفية.

وفي وزن 63 كجم.. حصل الطالب أدهم ايمن غريب جامعة الإسكندرية على المركز الأول، والطالب عبده محمد حسين التعليم العالي بالمركز الثاني وأحمد السيد رخا جامعة كفرالشيخ بالمركز الثالث ومحمد أحمد حسين الجامعة اليابانية بالمركز الثالث مكرر.

اما وزن 67 كجم.. حصل الطالب عبد الرحمن أحمد علي جامعة الإسكندرية بالمركز الأول والطالب احمد يحي عبد الرحمن جامعة بنها بالمركز الثاني ومحمد احمد حسانين التعليم العالي بالمركز الثالث وخالد صلاح الشربيني جامعة المنوفية بالمركز الثالث مكرر.