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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

هات اقبضلك.. سقوط سيدة تنصب علي كبار السن مرتادي البنوك بحلوان

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض علي سيدة لقيامها بالنصب علي كبار السن من مرتادي البنوك، أثناء صرف المعاشات، وتقوم بالاستيلاء علي أموالهم.

وفي التفاصيل، وردت بلاغات من عدة مواطنين، مفادها أثناء قيامهم بصرف معاشهم قامت سيدة بعرض المساعدة عليهم نظرا لكونهم مسنين ولا يجيدون التعامل مع مكينات الصرف الآلي، وعقب ذلك تستولي السيدة علي الراتب، وتخبرهم بعدم وجود أموال في الفيزا الخاصة بهم، علي غير الحقيقة.

وبالانتقال لمحل البلاغ وإجراء التحريات، أمكن تحديد هوية المتهمة وتبين انها تدعي "مديحة أحمد"، 33 سنة، ومقيمة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها أكثر من واقعة مماثلة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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