الأنبا باسيليوس يستقبل مطران إيبارشية سوهاج في فعاليات الأنشطة الرياضية بين الإيبارشيات بسمالوط

استقبل الأنبا باسيليوس اليوم الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج ومسؤول اللجنة الأسقفية للشباب بالكنيسة الكاثوليكية بمصر واللجنة الأسقفية للشباب في فعاليات الأنشطة الرياضية بين الإيبارشيات والمقامة على مدار يومين اليوم و غدا و ذلك بمبنى التكوين والخدمات بسمالوط

تحت إشراف وتنظيم اللجنة الأسقفية للشباب حيث يشارك فرق ايبارشيات الأقصر، وسوهاج، وأسيوط، القوصية، اللاتين، والمنيا مستضيفة الأنشطة بحضور الآباء كهنة ومسؤولي الشباب بالإيبارشيات المشاركة في المسابقات

حيث تابع الأنبا باسيليوس والأنبا توما حبيب إنطلاق فعاليات المسابقات التنافسية الرياضية في الألعاب المختلفة كرة القدم وكرة الطائرة وتنس الطاوله

و أجرى الأنبا باسيليوس حوارا أبويا مع الشباب مشجعا إياهم على التحلي بالروح الرياضية، مؤكدا على هدف التجمع ليس المكسب او الخسارة ولكن الهدف هو علاقة المحبة الأخوية بين الجميع

وجدير بالذكر تأتي هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة