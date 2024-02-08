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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ المنيا: إزالة 126 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.. صور

إزالة التعديات
إزالة التعديات
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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس، تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 22 للتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 126 حالات تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والبناء المخالف، منها 95 حالة تعد على أرض أملاك دولة وأرض زراعية بمراكز ( العدوة – سمالوط – المنيا - ابوقرقاص)، إلى جانب إزالة 27 حالة تعد على الأرض الزراعية بعدد من مراكز المحافظة، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدات المحلية، بالإضافة إلي إيقاف وإزالة 4 حالات بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني مخالف لقانون 119 بمركز ابوقرقاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الموجة الـ 22 ازالة التعديات