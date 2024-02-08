نادي العريش يشارك في بطولة الجمهورية للملاحة الرياضية

شارك نادي العريش في بطولة الجمهورية للملاحة الرياضية والتي أقيمت بحديقة الأزهر بمحافظة القاهرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وتوجيهات ايهاب حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وفاز الدكتور وليد عيد خليفة بالمركز الأول والميدالية الذهبية واللاعبة وعد محمد مصطفي بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجمهورية للملاحة الرياضية .

وأكد حسن عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء إن الملاحة الرياضية رياضة ذهنية بدنية شاملة ومتكاملة تعتمد على القدرات والمهارات الذهنية والعقلية إلى جانب القدرات والمهارات البدنية، والفنية للوصول إلى نقاط محددة مسبقأ على شريحة محددة من الأرض تسمي خريطة، باستخدام البوصلة والمعالم الطبيعية والاصطناعية باختيار أمن وأنسب وأسرع مسار انطلاقًا من نقطة البداية وصولا إلى نقطة النهاية.

واضاف وكيل الوزارة: إن الملاحة الرياضية من أكثر الألعاب التي يمكن تسويقها سياحيا، لتنشيط السياحة بصفة عامة، موجها بضرورة العمل على توسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية للعبة وخاصة في المحافظات الحدودية، وتعظيم الاستفادة من مقومات وأصول الدولة المصرية المتمثلة في المعالم السياحية والأثرية والمقاصد الثقافية والمحميات الطبيعية والمشروعات التنموية العملاقة، والترويج لها من خلال الملاحةالرياضية.