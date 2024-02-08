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الخميس 08 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طبيب الأهلي يعلن إصابة خالد عبدالفتاح بجزع في الأربطة

خالد عبدالفتاح
خالد عبدالفتاح
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أعلن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفحوصات ‏الطبية التي أجراها خالد عبدالفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ‏ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.‏

وأكد رئيس الجهاز الطبي، أن خالد عبدالفتاح أجرى أشعة رنين أمس واستكمل اليوم باقي ‏الفحوصات الطبية. 

وتعرض خالد عبد الفتاح للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الإثنين ‏الماضي على استاد السلام.‏
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب ‏بلوزداد التي تقام ‏بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏
 

ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين ‏خاضوا ‏تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي ‏تحضيراته ‏اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.‏

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