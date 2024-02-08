طبيب الأهلي يعلن إصابة خالد عبدالفتاح بجزع في الأربطة

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفحوصات الطبية التي أجراها خالد عبدالفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.
وأكد رئيس الجهاز الطبي، أن خالد عبدالفتاح أجرى أشعة رنين أمس واستكمل اليوم باقي الفحوصات الطبية.
وتعرض خالد عبد الفتاح للإصابة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت يوم الإثنين الماضي على استاد السلام.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام بالجزائر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ومنح المدير الفني مارسيل كولر راحة للفريق أمس، استثنى منها اللاعبين الدوليين الذين خاضوا تدريبات قوية على ملعب التتش وذلك ضمن البرنامج التدريبي، فيما واصل الأهلي تحضيراته اليوم لمباراة شباب بلوزداد بدوري الأبطال.