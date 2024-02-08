رئيس الأركان يتفقد نظم وأساليب التدريب القتالى للفرد المقاتل بقيادة قوات الصاعقة

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من المنظومات التدريبية الحديثة بقيادة قوات الصاعقة، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير نظم وأساليب التدريب القتالى للفرد المقاتل داخل الوحدات والتشكيلات.

بدأت الجولة بكلمة اللواء أح. مـحمد أبوالفتوح قائد قوات الصاعقة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المتواصل لقوات الصاعقة بما يمكنها من تنفيذ المهام والمسؤليات المكلفة بها ، مشيراً إلى إتباع أحدث الأساليب التدريبية لتنمية مهارات الفرد المقاتل .

كما استمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمى من مديرى إدارة المشاة والأسلحة والذخيرة تناول شرحاً لعدد من المنظومات التدريبية التى تم تطويرها وتحديثها لتوفير الوقت والتكلفة بما يحقق التدريب الجاد والواقعى لأفراد القوات المسلحة ، أعقبها المرور على معرض لمنظومات ووسائل الرماية التى تم تطويرها محلياً داخل القوات المسلحة .

كما شاهد الفريق أسامة عسكر بيان تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية داخل أحد ميادين الرماية الإلكترونية المطورة والتى عكست أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالى لأفراد قوات الصاعقة، كما ناقش عدداً من القادة والضباط فى أسلوب تنفيذ إجراءات الرماية والاستفادة من الوسائل التدريبية الحديثة لرفع مستوى الكفاءة القتالية، مشيداً بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى التنفيذ .

حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة .