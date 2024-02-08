توقف تسعير الذهب في مصر نتيجة اضطراب سعر الدولار الموازي

توقفت عمليات التسعير في سوق الذهب المحلي في ظل عدم انتظام الأسعار خلال الفترة الحالية، على أن تعود عملية التسعير مجدداً عند استقرار الأوضاع بشكل يعكس سعر مناسب للذهب، وفق جولد بيليون.



وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً يوم أمس 3650 جنيه للجرام وهو آخر سعر تم تسجيله قبل توقف عملية التسعير، وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3630 جنيه للجرام.



وأعلنت رئاسة الجمهورية يوم أمس عن حزمة حماية اجتماعية يبدأ تطبيقها بداية شهر مارس القادم بقيمة تصل إلى 180 مليار جنيه، تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور الحكومية 50%، وقد أدى هذا إلى انتشار شائعات أن الحكومة في طريقها إلى تعويم سعر صرف الجنيه الرسمي الذي يستقر عند 30.95 جنيه للدولار خلال اليوم الخميس.



ويشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي اضطراب منذ بداية هذا الأسبوع، الأمر الذي أدى صعوبة في عملية التسعير والذي يعتمد على سعر صرف الدولار في السوق الموازي وسعر الأونصة العالمية والعرض والطلب المحلي.



وتزايدت التوقعات والاشاعات بحدوث تعويم في سعر صرف الجنيه الرسمي بالتزامن مع المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولي، والأخبار المنتشرة عن ارتفاع قيمة القرض المقدم لمصر والذي كان عند 3 مليار دولار.

ومن ضمن شروط الصندوق أن تعتمد مصر على سعر صرف مرن وهو الأمر الذي زاد من التوقعات بحدوث تعويم، وتزايدت هذه التوقعات بعد الإعلان أمس عن حزمة الحماية الاجتماعية.

هناك أيضاً أخبار عن أن البنك المركزي المصري يدرس تطبيق حزمة جديدة من القرارات التي تهدف إلى تقليل الطلب على النقد الأجنبي، وذلك من خلال تقييد عملية الاستيراد لبعض السلع، وتوجيه البنوك إلى اتجاهات استخدام الدولار.



السعر المحلي:

توقف التسعير في سوق الذهب المحلي خلال جلسة الأمس وكان آخر سعر مسجل عند 3650 جنيه للجرام عيار 21، وذلك بعد أن شهد سعر الذهب تراجع سريع بداية هذا الأسبوع وانخفض من مستويات أعلى من 4000 جنيه للجرام ليسجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 3275 جنيه للجرام.

ولكن سعر الذهب استطاع الارتفاع من هذا المستوى وصول إلى 3650 جنيه للجرام قبل أن تتوقف عملية التسعير وانتظار الأسواق للتطورات المحلية وأهمها تغيرات سعر الصرف في السوق الموازي، وإمكانية حدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي.