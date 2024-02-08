العراق: الضربات الجوية الأمريكية تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف في البلاد

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، الخميس، إن الضربات الجوية الأمريكية المتكررة في العراق تدفع الحكومة لإنهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد، بحسب ما ذكرت "رويترز".

وكان قد شن الجيش الأمريكي ضربة جوية في بغداد، يوم الأربعاء، أسفرت عن مقتل قيادي في كتائب حزب الله العراقي.

وقال رسول في بيان، إن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة "أصبح عاملا لعدم الاستقرار ويهدد بتوريط العراق في الصراع.

يشار إلى أنه تم تشكيل التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ولدى الولايات المتحدة 2500 جندي في العراق، يقدمون المشورة والمساعدة للقوات المحلية لمنع عودة ظهور "داعش".

ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في أكتوبر الماضي، شهد العراق عدد من الضربات الجوية الأمريكية.