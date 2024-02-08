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الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

«تعليم القليوبية» تعلن عن جدول تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

تعليم القليوبية
تعليم القليوبية
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، للراغبين في التظلم على درجات الفصل الدراسي الأول.

وشمل الجدول تحديد يوم لكل إدارة تعليمية أو أكثر، حيث تبدأ  الأحد 11 فبراير باستقبال تظلمات إدارتي بنها وطوخ، الاثنين 12 فبراير إدارتي طوخ وكفر شكر، الثلاثاء اداره شرق شبرا الخيمة، الأربعاء إدارة غرب شبرا الخيمة، الخميس القناطر الخيرية وقليوب، السبت الخانكة والعبور، الأحد شبين القناطر والخصوص، الاثنين التخلفات لجميع الإدارات.

وتقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لإطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة وترسل كشوف نتيجه التظلم للإدارة التعليمية التابع لها الطلاب المعدل درجاتهم فقط يحضر ولي الأمر ومعه صورة البطاقة الشخصية يوم الاطلاع المحدد من قبل لجنة النظام والمراقبة بمدرسة 25 يناير للاطلاع على ورقة الإجابة مع عدم اصطحاب الهاتف ويتم تقديم الطلبات بمدرسة هدى شعراوي الابتدائية.
 

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