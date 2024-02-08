النيابة تستمع لأقوال المتهم بقتل نجله في عين شمس

استمعت نيابة عين شمس لاعترفات متهم قتل ابنه وألقى جثته فى القمامة، وقال المتهم: “قتلته عشان تعبني في حياتي، وبيتبول على نفسه وأكثر من مرة أحذره لكن لم يسمع كلامي”.

وأضاف "أنه يوم الواقعة كنت بضربه محستش بنفسي ومات في إيدي"، وأمرت النيابة بحبس المتهم٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بالعثور على جثة طفل متوفي داخل جوال بمنطقة جمع قمامه بشارع الجنينة، ورصدت كاميرات المراقبة سيدة حال قيامها بإلقاء الجوال بمنطقه البلاغ وأمكن تحديدها.

وتبين أنها والدة المتوفي، 36 سنة، ربة منزل وأفادت بأن وراء الواقعة والده عامل خردة، 39 سنة، حيث قام بالتعدي على الطفل بعصا خشبيه وخرطوم وتجريده من ملابسه وتعذيبه، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الجريمة بسبب شقاوة الطفل وأنه قام بالتعدي على الطفل بعصا خشبية وخرطوم وتجريده من ملابسه وتعذيبه بسبب كثرة التبول على نفسه والرد بطريقة غير لائقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.