اليوم.. الأهلي يستأنف التدريبات استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الفريق على راحة 24 ساعة أمس بينما خاض لاعبو الأهلي الدوليين تدريبات بدنية متنوعة بناءً على قرار السويسري مارسيل ضمن برنامج استعدادات الفريق للارتباطات المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويواصل الأهلي التدريبات الجماعية على ملعب التتش بالجزيرة حتى موعد السفر إلى الجزائر يوم 13 فبراير الجاري لخوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها 16 من نفس الشهر بالجزائر في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام سموحة، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف في البروفة الأخيرة قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري.