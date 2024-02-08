14 شهيدا بينهم 5 أطفال جراء قصف إسرائيلي على منزلين في رفح

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 14 شهيدًا بينهم 5 أطفال وعشرات الإصابات جراء القصف الإسرائيلي على منزلين في تل السلطان والحي السعودي غربي مدينة رفح.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ، قامت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ، بشن غارة غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ، ونتج عن تلك القصف عدة شهداء ومصابين.

وأمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، واندلعت اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال، نتج عن تلك الاشتباكات، استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 9 آخرين، وفرضت حصارًا على منزل داخل المخيم.