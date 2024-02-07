بايدن يُعرب عن حزنه لوفاة الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينيرا

نعى الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الرئيس التشيلي السابق سيباستيان بينيرا، الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 74 عامًا، واصفًا وفاته بـ "الخسارة المأساوية".

وذكر بايدن في بيان نشر على موقع البيت الأبيض أن الرئيس بينيرا كان "مُلهمًا بالعاطفة والهدف، وكان ملتزمًا بصياغة مستقبلٍ أكثر أمنًا وازدهارًا لتشيلي". وأضاف أن بينيرا "عمل بلا كلل لتنمية اقتصاد تشيلي والدفاع عن أمته على المسرح العالمي".

وأشاد بايدن بقيادة بينيرا الحكيمة خلال أزمة جائحة كوفيد-19، حيث "وضع سلامة مواطنيه في المقام الأول"، مما ساعد تشيلي على تحقيق أحد أسرع معدلات التطعيم في العالم.

وأشار الرئيس الأمريكي أيضًا إلى دور بينيرا في أعقاب الزلزال المدمر وتسونامي عام 2010، حيث "لم تساعد قيادته الثابتة في توجيه تشيلي خلال آلام الظلام والخسارة فحسب، بل مكنت تشيلي من الخروج أقوى".

وختم بايدن بيانه بالقول: "إنني أقدر بشدة الوقت الذي قضيته في العمل مع الرئيس بينييرا على مدى العقد الماضي، حيث رأيتُ تفانيه في خدمة بلده". وأضاف أن "الولايات المتحدة ستواصل إرث التعاون الرائع الذي ساعد في رسمه".

وعبّر بايدن عن تعازيه العميقة إلى السيدة الأولى السابقة سيسيليا موريل وعائلة الرئيس بينيرا، وكل من حزنوا على هذه "الخسارة الفادحة".