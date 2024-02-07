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الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ننشر تشكيل جنوب إفريقيا لمواجهة نيجيريا بكأس أمم أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا
منتخب جنوب أفريقيا
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يصطدم منتخب جنوب أفريقيا، فى تمام السابعة من مساء اليوم الأربعاء، بنظيره نيجيريا، فى نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية 2023، وذلك على ملعب "السلام"، لتحديد من المتأهل لنهائي القارة السمراء.

ويدخل منتخب جنوب أفريقيا اللقاء بتشكيل كالتالى:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: موديبا- ماثوبي مافالا- جوميليمو كيكانا- خوليسو موداو.

الوسط: سفيفيلو سيثولي- تيبوهو موكوينا- مورينا.

الهجوم: بيرسي تاو- ثيمبا زواني- إيفيدينس ماكجوبا.

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا لهذا الدور بعد الفوز على نظيره الرأس الأخضر، بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى بدون أهداف.

جنوب أفريقيا كأس الأمم الإفريقية نيجيريا القارة السمراء احمد محمدي