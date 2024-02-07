ads
الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"عطية" يستعرض حجم الإنجازات التي تحققت لتحويل أسوان لمتحف مفتوح

في لقاءه بعضو لجنة السياحة بمجلس النواب

محافظ أسوان يلتقي
محافظ أسوان يلتقي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب نشوى الشريف، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام. 

وخلال اللقاء إستعرض اللواء أشرف عطية حجم الإنجازات التى حققتها المحافظة فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بعروس المشاتى ليتم وضع أسوان فى المكانة التى تليق بها سياحيًا وتنمويًا وإقتصاديًا وتجاريًا بإعتبارها من أفضل المشاتى السياحية فى العالم ولمقوماتها العديدة، مؤكدًا على أن ذلك يساهم فى تحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسوانى، مع تنفيذها على مراحل، وخارج موازنة المحافظة بتوفير الإعتمادات المالية من البنوك الوطنية ضمن جهودها للعمل المجتمعى، وأيضًا من الشركات الإستثمارية.

فيما أشادت نشوى الشريف بالجهود التى تبذلتها المحافظة، والهادفة للإرتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للسائحين والزائرين، وهو ما ساهم فى أن تصبح بانوراما جمالية متناسقة، لافته بأن هذه الجهود تحققت أيضًا بشكل ملحوظ بالمناطق الأثرية والمزارات السياحية، وخاصة ما تم تنفيذه بمشروع ممشى أهل مصر الحضارى بكورنيش النيل، وكذا المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو، وغيره من المشروعات التنموية والخدمية التى تساهم فى جذب الحركة السياحية وزيادة الليالى الفندقية بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

IMG-20240207-WA0017
IMG-20240207-WA0017
IMG-20240207-WA0015
IMG-20240207-WA0015
IMG-20240207-WA0016
IMG-20240207-WA0016
لجنة السياحة بمجلس النواب عروس المشاتي أخبار محافظة أسوان