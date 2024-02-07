نصف نهائى كأس آسيا.. تشكيل قطر أمام إيران

أعلن بارتلومي ماركيز لوبيز المدير الفنى لمنتخب قطر، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ايران، وذلك بعد قليل على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس آسيا 2023، التى تستضيفها قطر.

وجاء تشكيل منتخب قطر كالتالى:

حراسة المرمى: مشعل عيسى برشم.

خط الدفاع: بيدرو ميغيل، المهدي علي مختار، لوكاس مينديز.

خط الوسط: يوسف عبد الرزاق يوسف، جاسم جابر، أحمد فتحي عبدالله، محمد وعد البياتي، همام الامين أحمد.

خط الهجوم: المعز علي عبدالله، أكرم حسن عفيف.

وينتظر المنتخب الأردنى المنتخب الفائز من تلك المواجهة ، لملاقاته فى نهائى تلك البطولة، بعد أن حقق الفوز على المنتخب الكورى الجنوبى.





