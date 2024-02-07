نقابة الأطباء تشارك في تجهيز وإعداد القافلة الثانية لفلسطين

جهزت نقابة أطباء مصر من خلال ذراعها المجتمعي "لجنة مصر العطاء" القافلة الاغاثية "الثانية" لشعب فلسطين الشقيقة.

وأعلن الدكتور خالد أمين مقرر لجنة مصر العطاء و الأمين العام المساعد أن اللجنة قامت باعداد قافلة باسم نقابة اطباء مصر لدعم اهالينا بغزة وستصل ان شاء الله خلال ايام.

كما أشار إلى أن لجنة مصر العطاء أخذت علي عاتقها مشاركة جميع الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد وتجهيز المواد الاغاثية "الأشد احتياجاً لاغاثة الأشقاء في فلسطين جراء العدوان الغاشم.

وأكد الأمين العام المساعد أن نقابة أطباء مصر تعمل علي القضية الاغاثية للشعب الفلسطيني من عدة جهات منها توفير القوافل الاغاثية للمواد الغذائية والاعاشية بالاضافة الي القوافل الطبية لتقديم الأدوات الطبية الاسعافية لعلاج الجرحي.

ولفت مقرر لجنة مصر العطاء إلى أن نقابة أطباء مصر قامت منذ أول يوم في الاحداث بفتح باب التبرع لتقديم الدعم الاغاثي للشعب الفلسطيني عن طريق لجنة مصر العطاء بنقابة الاطباء وتم تخصيص أرقام للتبرع في بنوك مصر.

ونوه الدكتور خالد أن لجنة مصر العطاء هي لجنة تابعة لنقابة الاطباء وأن اموال الاعمال الاغاثية من أموال تبرعات المواطنين المصريين والتي يتم توجيهها الي الاغاثات الداخلية للمواطنين المصريين وأيضاً في الكوارث الطبيعية الاقليمية مثل السيول والزلازل ومتضريي بالاضافة الي اغاثة الشعوب النازحين الي مخيمات بسبب الكوارث او الحروب.