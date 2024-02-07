أمم إفريقيا.. تشكيل هجومي متوقع لكوت ديفوار لمواجهة الكونغو

يستضيف منتخب كوت ديفوار، نظيره جمهورية الكونغو، فى تمام العاشرة من مساء اليوم، على ملعب " الحسن واتارا"، ضمن منافسات نصف نهائى كأس الأمم الإفريقية 2022.

ومن المتوقع أن يخوض منتخب كوت ديفوار اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: يحى فوفانا.

خط الدفاع: سيرج أوربيه - أوديلون كوسونو - إيفان نديكا - جيسلان كونان.

خط الوسط: جان سيري - فرانك كيسي - سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيان كوامي - ماكس جراديل - نيكولاس بيبي.

وتأهل منتخب كوت ديفوار لدور نصف النهائى، بعد الفوز على نظيره مالى فى ربع نهائى كأس الأمم الإفريقية، فى مباراة دراماتيكية، شهدت فوز اصحاب الأرض والجمهور بهدفين لهدف، رغم طرد أحد لاعبيهم فى نهاية الشوط الأول.

ويسعى منتخب ساحل العاج، لاستغلال عاملى الأرض والجمهور، والدفعة القوية من المباراة السابقة، للتأهل لنهائى الكان للمرة الخامسة فى تاريخه، وحصده للبطولة للمرة الثالثة.