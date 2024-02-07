كأس آسيا.. تشكيل هجومي متوقع لقطر لمواجهة إيران

يستضيف منتخب قطر، نظيره المنتخب الإيرانى، فى تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، وذلك على ملعب "استاد الثمامة"، فى لقاء نصف نهائى كأس آسيا 2023، والتى تستضيفها قطر.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب القطرى بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: بيدرو ميجيل - خوخى بوعلام - محمد وعد - جاسم جابر.

خط الوسط: حسن الهيدوس - أحمد فتحي - بسام الراوي.

خط الهجوم: لوكاس مينديز - المعز علي - أكرم عفيف.

وتأهل المنتخب القطرى لدور نصف النهائى بعد تحقيقة الفوز على نظيره أوزبكستان فى ربع نهائى البطولة بضربات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

ويسعى المنتخب القطرى لكتابة التاريخ فى سجلاته الرياضية، والوصول لنهائى البطولة الأعرق فى قارة آسيا للمرة الثانية على التولى، بعد أن حصدها فى نسختها الأخيرة والتى استضافتها الإمارات فى 2019، من منتخب اليابان، بثلاثة أهداف لهدف.