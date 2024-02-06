المصري..وائل قنديل ضمن قائمة الحكام المشاركين في أولمبياد باريس

تلقي الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، إخطار رسمى من قبل لجنة الحكام الدولية للعبة باختيار الحكم المصرى وائل قنديل للمشاركة في دورة الالعاب الاولمبية المقبلة بباريس 2024.

ووقع اختيار اللجنة الدولية للحكام على المصرى وائل قنديل للتواجد في هذا الحدث وتمثيل مصر في أهم حدث رياضي يقام كل اربع سنوات.



بعد نجاح الاتحاد المصري للعبة على الصعيد القاري والعالمي وظهور التحكيم المصري بصورة مشرفة خلال المرحلة الماضية.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

ويمثل الحكم المصري وائل قنديل، صاحب الخبرات الطويلة، التحكيم الأفريقي في الحدث الأولمبي.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة الطائرة إلى أولمبياد باريس بفضل الكوتة القارية.

من جانبه قدم مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر التهنئة للتحكيم المصري بشكل عام ووائل قنديل بشكل خاص مؤكدًا على ثقته التامة في اختيار قنديل والتواجد في هذا المحفل الرياضي الكبير.

وأكد قمر أن الكوادر المصرية الناجحة متواجدة في كافة المحافل الدولية والعالمية والأولمبية في جميع المجالات وهو ما يؤكد على ثقة الجميع في الدولة المصرية.