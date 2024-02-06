فوز جمال سحلو فى انتخابات جامعة المنوفية لعضوية صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية

أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، فوز المرشح جمال عبد الستار سحلو فى انتخابات عضوية مجلس صندوق تحسين العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس ليكون ممثلا عن الجامعة.

بدأت الانتخابات اليوم من الساعة العاشرة صباحا وتم غلق صناديق الاقتراع فى السادسة مساء، وقد توافد الناخبين على الإدارة العامة للجامعة للإدلاء بأصواتهم، وذلك تحت إشراف ومتابعة اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقامت لجنة من الشؤون القانونية بفرز الأصوات والتى أسفرت عن فوز المرشح جمال سحلو بعدد ٥٠٣ صوت من إجمالى ١٢٠٥ صوت من المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد والكليات والإدارة العامة للجامعة، وجاء المرشح شوقى أشرف فى المركز الثانى، وياسر غنيم فى المركز الثالث، واحمد عبدالوهاب الرابع، وفى المركز الخامس محمد رشاد.

أكد رئيس الجامعة على تقديره التام لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة والذى يعد من أقوى الأجهزة الإدارية على كافة المستويات باعتبارهم شريك أساسى فى كافة الإنجازات والفعاليات، لافتا إلى أهمية الصندوق بما يحقق مصالح العاملين وتحسين أوضاعهم وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم، معربا عن سعادته باختيارهم من يمثلهم فى صندوق تحسين أحوال العاملين ليعبر عن مطالبهم ويتحدث باسمهم.

هذا وعقب إعلان النتيجة والتى تمت أمام جميع المرشحين الذين حضروا عملية فرز الأصوات وجه رئيس اللجنة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التهنئة للفائز، ووجه كلمة لجميع المرشحين مبديا اعجابه بروح المحبة والتآخى التى سادت بينهم وتعاونهم لإعلاء الصالح العام، موجها الشكر لأعضاء اللجنة ولمجهوداتهم لخروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة وعلى رأسهم المحاسب محمد سعيد، اوفاء عزب، وأعضاء لجنة الفرز، متمنيا التوفيق للفائز بالعضوية وتمثيل الجهاز الإدارى بما يحقق الصالح العام للعاملين.