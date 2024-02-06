الصين: العمليات العسكرية الأمريكية تثير اضطرابات جديدة في غرب آسيا

الثلاثاء 06/فبراير/2024 - 10:03 م

انتقد سفير الصين لدى الأمم المتحدة، أمريكا بإثارة "اضطراب جديد" في غرب آسيا بضرباتها غير القانونية الأخيرة في المنطقة المضطربة بالفعل.

وأدلى جون تشانغ بهذه التصريحات في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول التهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليين، بعد يومين من قيام الجيش الأمريكي بهجمات جوية على العراق وسوريا، وقُتل ما يقرب من 40 شخصًا، التي جاءت ردًا على هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة احتلال أمريكية على الحدود الأردنية مع سوريا.

وقال المبعوث الصيني إن الضربات الجوية الأمريكية “تشكل انتهاكا خطيرا لسيادة واستقلال وسلامة أراضي سوريا والعراق”.

وأضاف أن "الولايات المتحدة تزعم أنها لا تسعى إلى خلق صراعات في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر، لكنها في الواقع تفعل العكس تماما".

وأضاف: "لا شك أن التصرفات العسكرية الأمريكية تثير اضطرابات جديدة في هذه المنطقة وتزيد من حدة التوترات".