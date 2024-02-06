عبدالخالق هشام: محطة تنقية المياه بمنطقة الصف تنتج 34 ألف مكعب يوميا

قال المهندس عبدالخالق هشام المدير التنفيذي لمحطة تنقية المياه بمنطقة الصف في الجيزة، إن المحطة تنتج 34 ألف متر مكعب مياه يوميا، موضحًا: المحطة تعمل بنظام يتيح العمل في مساحة صغيرة مقارنة بالجودة التي تنتجها من المياه.

وأوضح "هشام"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "مساحة المحطة 4900 متر مسطح بجودة مياه مرتفعة وعالية جدا، أما المحطات التي تعمل بأنظمة مختلفة عن نظامنا وقد تصل مساحتها لأكثر من الضعف".

وتابع المدير التنفيذي لمحطة تنقية المياه بمنطقة الجيزة: "الصيانة سهلة وبسيطة، والمشروع عايش ظروفا صعبة، فقد كانت هناك محطة مقامة بأعماق كبيرة، وذلك قبل مشروعات مبادرة حياة كريمة، أما المياه الجوفية فقد كانت من أصعب ما قابلناه بسبب حدودنا مع نهر النيل، فكلما حفرنا مبنى كانت هناك مياه جوفية تحتاج إلى التعامل معها واستطعنا التغلب عليها".

