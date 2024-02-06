الجمعة.. "سر الأريكة" حفل موسيقي في مكتبة الإسكندرية

يُقام في السابعة من مساء الجمعة المقبلة، حفل موسيقي لفرقة تياترو أمل، على المسرح الصغير بمركز المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية.

تقدم الفرقة عرض غنائي بعنوان "سر الأريكة"، يتضمن مجموعة من الأغاني التراثية بالحكي.

"تياترو أمل" فرقة نسائية مصرية تقدم عروض أدائية تمزج فيه فن الغناء بالحكي لخلق بيئة تفاعلية مع الجمهور. تتناول العروض حكايات تعبر عن المشاعر التي تختبرها المرأة وتعيشها نساء المجتمع في إطار معاصر.

وطرحت تذاكر الحفل من خلال شباك التذاكر بمكتبة الإسكندرية في شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية من الأحد إلى الخميس من العاشرة صباحا حتى السادسة والنصف مساء، ويظل شباك التذاكر مفتوحا يوم الفعالية المقرر لها الجمعة من الثانية ظهرا إلى موعد بدء الفعالية أو من خلال الإنترنت: onlineticketing.bibalex.org