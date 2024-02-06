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الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

مجلسا كنائس الشرق الأوسط ومصر ينظم "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين"

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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ينظم مجلسا كنائس الشرق الأوسط ومصر في يوم 13 فبراير القادم "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين"، وذلك في الكاتدرائيّة المرقسيّة في العباسيّة، ويأتي عنوان نسخة هذا العام "أحِبَّ الرَّبَّ إلٰهَكَ… وَأحِبَّ قَريبَكَ مِثلَمَا تُحِبُّ نَفْسَكَ" (لوقا 10: 27)، ويأتي ذلك بحضور رؤساء الكنائس وممثليهم.
 

يتضمّن برنامج الاحتفالات صلوات ولقاءات عدّة مع مختلف العائلات الكنسيّة وفق البرنامج التالي:

الأربعاء 13 مارس 2024: كنيسة السيّدة العذراء والأنبا بيشوي في الكاتدرائيّة المرقسيّة بالعباسيّة – إجتماع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسيّة، بحضور رؤساء الكنائس

الخميس 14 مارس 2024: دير مار جرجس البطريركي للرّوم الأرثوذكس، مجمّع الأديان – مصر القديمة

الجمعة 15 مارس 2024: الكنيسة الإنجيليّة الأولى، شارع الكنيسة المرقسيّة – كوم عباس – أسيوط

السبت 16 مارس 2024: كنيسة للأقباط الكاثوليك

الاثنين 18 مارس 2024: كنيسة الأسقفيّة

الثلاثاء 19 مارس 2024: كنيسة للأقباط الكاثوليك

الأربعاء 20 مارس 2024: كنيسة السيّدة العذراء للسريان الأرثوذكس، غمرة – القاهرة

الخميس 21 مارس 2024: كنيسة مار مينا للأقباط الأرثوذكس بفم الخليج – القاهرة

الجمعة 22 مارس 2024: لجنة الشباب في مجلس كنائس مصر واللّجنة المسكونيّة للشباب..


 

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