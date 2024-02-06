"مهارات التحدث باللغة اليونانية الحديثة" ورشة مجانية في آداب عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب بجامعة عين شمس ورشة عمل مجانية للطلاب والخريجين بعنوان مهارات التحدث باللغة اليونانية الحديثة.

حاضر فى الورشة كل من محمد حسن الأنور الاستاذ بقسم الحضارة الاوروبية و خالد الشربينى ، هبة صلاح بقسم الحضارة الاوروبية . تناولت الورشة أهمية اللغة اليونانية و مهارات الترجمة وسمات المترجم والاقوال المأثورة باللغة اليونانية وأغانى يونانية وطرق كيفية تحسين اللغة اليونانية وأستخدام الوسائل التعليمية المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي كما تم عرض فيديوهات تعليمية من الحياة اليومية عن اليونان وتطرقت الورشة الى كيفية كتابة بيانات شخصية فى الوثائق الرسمية.

وفى بداية الورشة قامت الدكتور مرام الوسيمى مدير وحدة متابعة الخريجين بالترحيب بالمحاضرين وشكرهم على حرصهم على تنمية مهارات الطلاب والخريجين كما قامت بالترحيب بالطلاب والخريجين وتقديم الشكر لهم على حرصهم على تنمية قدراتهم المهنية والعملية، كما قامت بتعريفهم بالخدمات التى تقدمها وحدة متابعة الخريجين بكلية الآداب بجامعة عين شمس.