كأس آسيا.. تشكيل هجومي للأردن أمام كوريا الجنوبية

أعلن الحسين عموتة المدير الفنى لمنتخب الأردن، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره كوريا الجنوبية، وذلك بعد قليل على ملعب "أحمد بن علي"، ضمن منافسات نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 والتي تستضيفها قطر.

وجاء تشكيل منتخب الأردن كالتالى:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب، ويزن العرب، وبراء مرعي.

خط الوسط: إحسان حداد، ونزار الرشدان، ونور الروابدة، ومحمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري، ومحمود مرضي، ويزن النعيمات.