محافظ مطروح: مستمرون في تنفيذ خطط التنمية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إننا مستمرون في تنفيذ خطط التنمية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف المراكز والمدن، لافتاً إلى افتتاحه أول شبكة صرف صحى بسيوة بتكلفة ٨٥ مليون جنيه ، مشيراً إلى وجود فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية؛ للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة.

كما بحث وزير التنمية المحلية خلال اللقاء مع محافظ مطروح جهود المحافظة فيما يخص ملف استرداد أراضي وأملاك الدولة وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات، مشدداً على مسؤولية السادة المحافظين في التصدي بكل حزم لتلك الممارسات السلبية والإسراع في إزالة المباني التي قامت على الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة، والتعامل مع الأراضي التي يتم استردادها ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدى، لافتًا إلى الاستمرار في إزالة أية مخالفة بناء على الأراضي الزراعية أو مخالفات مباني التي جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه كلف رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى ، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات ، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، والربط مع مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ،وغرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية على مدار 24 ساعة.

كما استعرض اللواء هشام آمنة أيضاً جهود المحافظة لدعم المستثمرين وتذليل أي معوقات تحول دون تحقيق معدلات التنمية المنتظرة، مشيراً إلى الدولة تعمل علي تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بمحافظة مطروح سواء على المستويات الاستثمارية او السياحية والتنموية بما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة لأبناء مطروح،حيث تعد المحافظة من أكثر المحافظات الواعدة بفرصها الاستثمارية المتنوعة خاصة فى مجال الاستثمار العقاري والسياحي ، خاصةً مع التطور الكبير الذي تشهده حالياً بإقامة عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وأشار اللواء خالد شعيب، إلى أن المحافظة تشهد إقامة المزيد من المدن والمجتمعات الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى حظيت بها مطروح والتى ستعود بالخير والنفع العام وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح، لافتاً إلى الجهود التنموية التي تتم داخل المحافظة من أجل الاستغلال الأمثل لمواردها والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة لأهالى المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الإرتقاء بحياة المواطن وتوفير مزيد من الحياة الكريمة له.

وتابع وزير التنمية المحلية مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة ، والتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها وفقاً للمعايير الفنية والمواصفات المطلوبة مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئة ، وحجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة، والجهود المبذولة على أرض الواقع لرفع كفاءة وتأهيل مصانع تدوير المخلفات وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة وتزويدها بالمعدات اللازمة حتى يشعر المواطنين بالمحافظة والمترددين عليها من المحافظات المجاورة بوجود تحسن ملموس في مستوى النظافة.