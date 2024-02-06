ضبط عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلَين لحيازتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما رصد وتتبع العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط كلٍ من:

عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، لقيامه بالاتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وبحوزته "بندقية خرطوش، 2 فرد محلى، عدد من الطلقات".

عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة العياط وبحوزته “بندقية آلية وعدد من الطلقات”.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلاحة النارية والذخائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.