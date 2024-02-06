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الثلاثاء 06 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: 8 آلاف نازح بمستشفى الأمل غادروا جراء الحصار الإسرائيلي

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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قالت نبال فرسخ، مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك 8 آلاف نازح بمستشفى الأمل اضطروا لمغادرة مقارنا جراء الحصار الإسرائيلي والقصف المتواصل.
وأضافت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أنهم يواجهون نقصا كبيرا في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود اللازم لاستمرار عمل مستشفيات غزة.
وتابعت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى وجود 30 مستشفى من أصل 36 في قطاع غزة خرجت تماما عن الخدمة وأخرى تعمل بشكل جزئي.

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