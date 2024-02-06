مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق العلاقي بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم، فى حادث تصادم سيارتين على طريق "العلاقى" جنوب شرق مدينة أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل جثامين المتوفين للمشرحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل على طريق "العلاقى - الشاذلي أبو الحسن" بمحافظة أسوان، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث، عن مصرع 3 أشخاص، وهم: "أمين يحيى 26 سنة، ونبيل محيى الدين 24 سنة، وباسم حجازى 31 سنة"، وتم نقل جثث الشباب الثلاثة لمشرحة أسوان تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.