دراسة حديثة تكشف العلاقة بين كورونا وأعراض القلق والاكتئاب للمصابين بالفيروس

كشفت الدراسات والأبحاث العلاقة بين مصابي مرض كوفيد 19 وأعراض القلق والتوترعلى المصابين، ولكن فريقا من الباحثين يقولون إنه قد يتركك تعاني من الأرق في الليل أيضا وأن الأرق شائع لدى المرضى الذين يحتاجون إلى دخول المستشفى.

كما أضافت الدكتورة هونغ هوانغ من جامعة فينيكا بفيتنام فى تصريحات صحفية لها ان تلك العدوى تؤثر على جودة النوم وأجرى الباحثون دراسة استقصائية على أكثر من 1000 مريض بفيروس كورونا، والذين أثناء مرضهم وكانت أعمار المشاركين فوق سن 18 عاما وتم تشخيص إصابتهم بـ"كوفيد-19" قبل ستة أشهر من الاستبيان ولم يبلغوا عن أي تاريخ للأرق أو الحالات النفسية، كما تم قياس أعراض القلق والتوتر والاكتئاب التي يعاني منها المرضى.

وأفاد 76.1% من المشاركين بأنهم يعانون من الأرق، وأبلغ 22.8% من بين هؤلاء عن أرق شديد وقال نصف المشاركين إنهم يستيقظون أكثر في الليل بينما قال الثلث إنهم وجدوا صعوبة في النوم، وكانوا ينامون بشكل أسوأ، أو ينامون لوقت أقل ويكافح من أجل النوم.

ووجد الباحثون أيضا أن المرضى الذين يعانون من القلق أو الاكتئاب كانوا أكثر عرضة للإصابة بالأرق أثناء المرض.

بينما نظرت الدراسات السابقة في الأرق ومرضى "كوفيد-19" في المستشفيات لم تبحث أي منها التأثير على النوم لدى أولئك الذين يعانون من عدوى خفيفة وزعم الفريق أنه بالمقارنة مع تلك الدراسات كان المرضى الذين يعانون من التهابات طفيفة أكثر عرضة للإبلاغ عن الأرق من عامة السكان ومرضى "كوفيد-19" في المستشفى.

كما اكدت الدكتورة هوانغ، أن طبيعة الاستطلاع ربما أثرت على نوع المرضى الذين شاركوا ما أثر بدوره على النتائج، مشيرة إلى أن الفجوة الزمنية بين الإصابة ووقت إجراء الاستطلاع ربما أثرت أيضا على دقة المرضى في ما يتعلق بتذكر أنماط نومهم.