اليوم .. ختام فعاليات معرض الكتاب وإعلان ضيف شرف الدورة المقبلة

يختتم اليوم الثلاثاء معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياته في دورته الـ 55 التي انطلقت في 24 من يناير الماضي ، قدمت خلالها العديد من الفعاليات الفنية والثقافية .

وقد أقيمت الدورة الحالية من معرض الكتاب مساحة 80 ألف متر مربع ، بخمس صالات للعرض، ووصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة إلى 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، بلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

كما بلغ إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخامسة والخمسين، حتى يومه قبل الأخير نحو 4.5 مليون زائر.

وتعلن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني اليوم في ختام فعاليات المعرض عن ضيف شرف الدورة المقبلة، إلى جانب توزيع جوائز المعرض للفائزين.

