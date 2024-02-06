7 أمراض شائعة في الطقس البارد.. تعرف عليها

كشفت الدراسات والأبحاث الطبية المتعددة، أن حالات انخفاض الرطوبة ودرجات الحرارة قد تعرض جسم الإنسان إلى العديد من الأمراض خلال فصل الشتاء.

ووفقا للخبراء فإن هناك العديد من تلك الأمراض التى تؤثر على جسم الإنسان والصحة العامة، والتى تتمثل فى الآتى.. الربو والحصبة وقرحة البرد النوبات القلبية والصدفية والتهاب الملتحمة والسعال ونزلات البرد.

الربو هو تفاقم الأعراض في حين أن الهواء البارد والجاف يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج المخاط في الرئتين، والتى تتسبب فى تضييق المسالك الهوائية ولذلك يجب الحفاظ على بيئة منزلك رطبة .

أما الحصبة فهى تميل إلى الانتشار بشكل أوسع في أشهر الشتاء و هي مرض شديد العدوى وينتشر بسهولة شديدة لذلك غالبا ما تتجمع الحالات في المدارس.

كما تسبب قرحة البرد إلى جسمك مشاكل فى الجهاز المناعى ولهذا تقوية جهاز المناعة من خلال تناول الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على الحديد والسيلينيوم والفيتامينات C وD والزنك وهو أمر مهم بشكل خاص لصحة الجلد.

بالإضافة إلى مرض الصدفية، والذى يفقد الجلد الجاف حاجز الرطوبة ما يعني أنه أكثر عرضة للالتهاب.

أما السعال ونزلات البرد.. تعد التهابات الجهاز التنفسي العلوي شائعة للغاية خلال أشهر الشتاء ونحو 95% من الحالات فيروسية ولن تساعد المضادات الحيوية في علاجها.

كما تظهر الأبحاث أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية تكون أكثر احتمالا للحدوث خلال فترة البرد التي تستمر لأكثر من أربعة أيام ويكون خطر الإصابة بنوبة قلبية أكبر عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 12 درجة مئوية، والذى يؤدي انقباض الأوعية الدموية بسبب البرد إلى زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ما يسبب زيادة في النوبات القلبية.

بالإضافة إلى التهابات العين أو الملتحمة المعروف باسم العين الوردية في الغالب بسبب فيروس يتم نقله بسهولة من قبل الناس، لأننا نقضي المزيد من الوقت في الداخل وعلى اتصال وثيق ببعضنا ويمكن أن يكون جفاف العيون الذي يحدث غالبا بسبب الهواء البارد والتدفئة المركزية وشرب كميات أقل من السوائل عاملا مساهما في أشهر الشتاء.