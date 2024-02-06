محافظة بورسعيد تكشف حقيقة وفاة مواطن أثناء أعمال إزالة بمنطقة الجميل

أصدرت محافظة بورسعيد، بيانا رسميا، اليوم الثلاثاء، بشأن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة أحد قاطني ضاحية الجميل غرب بورسعيد أثناء تنفيذ أعمال إزالة المخالفات بالمنطقة.

وجاء نص البيان:"درءا للشائعات و توضيحا للحقائق وبناء على مانشر على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية المغرضة والمعادية للدولة المصرية بشأن وفاة أحد قاطني ضاحية الجميل غرب بورسعيد أثناء تنفيذ أعمال إزالة المخالفات بالمنطقة، فإنه بتاريخ 28 ديسمبر 2020، صدر قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية رقم 23 بالموافقة على إعلان منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد كمنطقة إعادة تخطيط مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بالاشتراطات البيئية الواجب اتباعها".

وأضافت في بيانها:"كما تم إرسال أكثر من إنذار لقاطني ضاحية الجميل يفيد بعدم تجديد مدة الترخيص بالإشغال وإخلاء المنطقة وكذلك سحب القطع التي قام المرخص بالتصرف فيها بالمخالفة لشروط الترخيص، وأثناء تنفيذ أعمال الإزالة بواسطة الجهة المنفذة توفى المواطن: عاطف عبد الفتاح شبراوي محمد بدران، البالغ من العمر 39 عاما، حيث كان متواجدا بالمنطقة بدون أن يكون له أي عمل أو دور تنفيذي ويقطن بدائرة قسم الزهور".

وأهابت محافظة بورسعيد بالمواطنين، في ختام بيانها، عدم ترديد الأكاذيب والشائعات حيث أن المحافظة لا تدخر جهدا في رفعة شأن الوطن وخدمة المواطنين في إطار سيادة القانون.