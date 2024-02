التنسيقية تقيم حفل توقيع جماعي لأعضائها المشاركين بإصدارات في معرض الكتاب

أقامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء أمس الاثنين، حفل توقيع جماعي لأعضائها الذين شاركوا بإصداراتهم في معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الـ 55، حيث شارك أعضاء التنسيقية بـ11 إصدارًا جديدًا بالدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتنوعت الإصدارات بين الدراسات البحثية والسياسية، والإصدارات التاريخية والأدبية، والروايات والمجموعات القصصية، وكتب تنمية المهارات الشخصية، والكتب القانونية، والمترجمات وغيرها من الموضوعات التي تعكس تنوع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وشهد الحفل توقيع اصدارات أعضاء التنسيقية المبدعين الذين لم يتوقفوا عن إثراء معرض الكتاب على مدار الأعوام الماضية، وهم: الدكتور رامي عبد الباقي، إصدار "نِدٌّ بِندّ" (الجزء الرابع)، عن دار زين، بالإضافة إلى الإصدارات السابقة، وعمرو عزت ("الإمبراطورة ثيودورا" ومنسا موسى- أعظم رحلة حج في التاريخ"، عن دار سنابل، بالإضافة إلى الطابعة الثانية من كتاب "الشيخ علي عبد الرازق"، وعدد من إصداراته السابقة، وقياتي عاشور - "المجال العام في مصر"، ومارك مجدي "ماركس والحرية"، والدكتورة إيناس دويدار، الاستبصار، ودينا توفيق بكتاب "ما وراء الكارير"، محمد البحيري - "ماعت العدالة القضائية"، أحمد تامر غانم بكتاب "How To Calculate Your Calories" عن دار حروف منثورة.



وأهدت آية سعد الدين، مدير عام دار زين للنشر والتوزيع، درعها للتنسيقية تكريمًا لدورها في الحوار الوطني، تسلمته النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.