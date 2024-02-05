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الإثنين 05 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

استمرار الحملات لرفع الإشغالات بحي جنوب الجيزة

حملات محافظة الجيزة
حملات محافظة الجيزة
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قامت محافظة الجيزة اليوم الاثنين بشن حملة إشغالات مكبرة بحي جنوب الجيزة وشملت الحمله رفع التعديات وإشغالات الباعه الجائلين والمحال التجارية والمقاهي وذلك لإزالة الاشغالات والتعديات من حرم الطريق و ذلك لوجود حد أمن لعبور المشاه و السيارات و انضباط الشارع.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء شاكر يونس سكرتيرعام المحافظة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهازالتفتيشوالمتابعة بالمحافظة.

وشملت الحملة بمناطق " المنيب و الكولدير "واسفرت الحملةعن مصادرة المضبوطات و إيداعها بمخازن الحي و تحرير محاضر للمخالفين و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ،وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب  .
 

استمرار الحملات لرفع الإشغالات بحي جنوب الجيزة الجيزة حي جنوب حي جنوب الجيزة رفع التعديات وإشغالات الباعه الجائلين محافظة الجيزة