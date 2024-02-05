استمرار الحملات لرفع الإشغالات بحي جنوب الجيزة

قامت محافظة الجيزة اليوم الاثنين بشن حملة إشغالات مكبرة بحي جنوب الجيزة وشملت الحمله رفع التعديات وإشغالات الباعه الجائلين والمحال التجارية والمقاهي وذلك لإزالة الاشغالات والتعديات من حرم الطريق و ذلك لوجود حد أمن لعبور المشاه و السيارات و انضباط الشارع.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء شاكر يونس سكرتيرعام المحافظة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهازالتفتيشوالمتابعة بالمحافظة.

وشملت الحملة بمناطق " المنيب و الكولدير "واسفرت الحملةعن مصادرة المضبوطات و إيداعها بمخازن الحي و تحرير محاضر للمخالفين و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ،وجاء ذلك بمتابعة وإشراف اللواء ذكي سلام رئيس حي جنوب .

